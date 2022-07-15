Правые активисты проведут в Екатеринбурге «Гомофобный пикник»

Правое консервативное движение «Белые в городе» проведет в Екатеринбурге фестиваль «Традиционная неделя». Об этом говорится в телеграм-канале организации.

19 июля в рамках феста состоится «Гомофобный пикник», который начнется в 15.00 в сквере Театра драмы. «С собой можно взять плед/одеяло, печенье, чай в термосе», — говорят организаторы.

Мероприятия будут проходить ежедневно с 18 по 24 июля, среди них —экскурсия «Правый Екатеринбург», дебаты про цензуру, лекция про мораль и турнир в компьютерном клубе.

«Белые в городе» называют себя «ноунеймами-антикоммунистами». Своей задачей они называют популяризацию идей Белого движения, включая «нравственность, инициативу и любовь к родине».

В Екатеринбурге не в первый раз пытаются провести «традиционную неделю» в противовес Неделе гордости, которую устраивают ЛГБТК-активисты. В 2020 году во время во время Недели гордости на Плотинке прошел фестиваль «Скрепа», а в 2021-м — «Натуральная неделя», где рассказывали, как правильно выбирать жену.

В разговоре с It’s My City представители ресурсного центра для ЛГБТ сказали, что пока только обсуждают возможность проведения Недели гордости в этом году. Состоится ли она и когда именно, пока не сообщается.