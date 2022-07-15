Хип-хоп-исполнитель Jeembo выпустил свой второй сольный альбом под названием «M.I.A.». Слушать — тут.

На пластинке ровно 10 треков, включая «Затойчи», «Сейф» и «Следуй за мной». Также в записи приняли участие Boulevard Depo (песня «Реинкарнация»), Tveth («Money on Grave», «Blu-Ray»), «Лауд» («Сейф») и Bato («Рентген»).

За микширование отвечал битмейкер и саунд-продюсер Flash Youngin’, за мастеринг — студия aMastering. Обложку для альбома сделал художник Yoshimitszu.