Электросамокаты «Юрент» появились в приложении «Московский транспорт»

С 14 июля электросамокаты «Юрент» полностью интегрировались в приложение «Московский транспорт». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Теперь в «Московском транспорте» есть полный доступ к услугам «Юрента»: поиск электросамокатов на карте, бесплатное бронирование, оплата аренды и завершение поездки. При этом стоимость аренды транспорта осталась такой же, как и через приложение кикшеринга.
В приложении «Московского транспорта» также можно построить сложные маршруты с использованием разных видов транспорта, включая самокаты.
«Для „Юрента“, как массового сервиса микромобильности, это важный шаг, чтобы стать неотъемлемой частью инфраструктуры города, а пользователям „Московского транспорта“ теперь станет еще быстрее и удобнее передвигаться по Москве», — рассказал гендиректор «Юрента» Иван Туринге.