Электросамокаты «Юрент» появились в приложении «Московский транспорт»

С 14 июля электросамокаты «Юрент» полностью интегрировались в приложение «Московский транспорт». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь в «Московском транспорте» есть полный доступ к услугам «Юрента»: поиск электросамокатов на карте, бесплатное бронирование, оплата аренды и завершение поездки. При этом стоимость аренды транспорта осталась такой же, как и через приложение кикшеринга.