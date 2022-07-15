Писатель Марк Хэддон будет отправлять часть гонораров в Национальную сеть фондов абортов

Писатель Марк Хэддон заявил, что будет отправлять все будущие гонорары от продаж в США своего бестселлера «Загадочное ночное убийство собаки» в Национальную сеть фондов абортов. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

Писатель сказал, что будет заниматься такой благотворительностью, пока Верховный суд не вернет право на аборты на федеральном уровне. В разговоре с The Guardian Хэддон отметил, что его решение было «довольно мгновенным» и он хотел сделать «более публичное заявление».

Автор выбрал Национальную сеть фондов абортов, поскольку через нее деньги «самым прямым образом идут» к людям, которые нуждаются в поддержке, а слово «аборт» в названии организации делает ясными его намерения.

Не дожидаясь получения гонораров от продажи книги, он отправил в Национальную сеть фондов абортов 10 тыс. долларов — «чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и заявить о своих намерениях».

Хэддон — не единственный писатель, кто поддержал организации, помогающие с абортами. К примеру, Нил Гейман, Шеннон Чакраборти, Виктория Шваб и Саба Тахир пожертвовали книги для благотворительного аукциона «Авторы за доступ к абортам».

24 июня Верховный суд США отменил историческое решение «Роу против Уэйда» 1973 года, гарантировавшее право на аборт на федеральном уровне. Теперь вырабатывать нормы о прерывании беременности нужно будет на уровне отдельных штатов.

После решения Верховного суда аборты запретили в Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте. Во всех этих штатах, кроме Оклахомы, прерывать беременность нельзя, даже если она наступила в результате изнасилования или инцеста. Ожидается, что аборты окажутся под запретом полностью или частично более чем в 20 американских штатах, где у власти находятся республиканцы.