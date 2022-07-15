В бета-версии мессенджера Telegram для Android появилась возможность установить запрет на получение голосовых сообщений, пишет издание «Код Дурова».

Функция доступна только для обладателей платной подписки Premium. Можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо добавить нескольких пользователей в исключения.

Telegram запустил платную подписку Premium 20 июня — среди прочего она дает возможность текстовой расшифровки голосовых сообщений и увеличивает все лимиты почти вдвое.

При покупке через официального бота @PremiumBot подписка обойдется в 299 рублей в месяц, через App Store для пользователей iOS — в 449 рублей.