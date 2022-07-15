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Центробанк предложил изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу

Денис Ламехов
Сегодня в 14:28

Банк России предложил изменить критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям. Соответствующее сообщение появилось на сайте ЦБ.

По мнению Центробанка, в единый реестр предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) сейчас входит значительное количество компаний, которые сложно отнести к таковым.

Ряд таких организаций имеет несоразмерный для МСП масштаб бизнеса, значительное количество компаний входит в периметр крупных промышленных групп, застройщиков жилья и банков.

Такое определение сегмента МСП приводит к негативным последствиям: искажению показателей этого сегмента экономики, снижению эффективности распределения господдержки, рискам регулятивного арбитража.
Банк России

На данный момент реестр формируется по формальным критериям:

— Микропредприятие — выручка до 120 млн рублей в год, до 15 сотрудников;
— Малое предприятие — выручка до 800 млн рублей в год, до 100 сотрудников;
— Среднее предприятие — выручка до 2 млрд рублей в год, до 250 сотрудников (для отдельных видов деятельности — до 1,5 тыс.).

Участники рабочей группы Центробанка обсудили способы пересмотра критериев. Предложения регулятор обещает представить позднее — он обещает учесть мнения бизнес-объединений, банковских ассоциаций, экспертного сообщества и заинтересованных министерств и ведомств.

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