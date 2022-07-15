Вышла сольная версия трека Алмо «Калейдоскоп»

Российский певец и автор песен Алмо (настоящее имя — Алексей Мокроусов) выпустил трек «Калейдоскоп». Трек доступен на всех популярных цифровых платформах.
Ранее Мокроусов уже исполнял эту композицию, но не сольно, а вместе с Иваном Дорном. Артисты спели ее на проекте «Голоса Большой Страны», на котором Алмо в итоге победил.
Как отмечает сам Алексей Мокроусов, сольная версия трека слегка отличается от оригинала — она «освеженная».
«Почерк наставника (Ивана Дорна, — Прим. ред.) отразился на настроении трека: теплом, летнем и беззаботном. Песня напоминает о том, что все проблемы отходят на второй план, когда ты пускаешься в танец и наслаждаешься моментом», — говорится в релизе песни.
Алмо — музыкант и продюсер из Обнинска, который смешивает танцевальный поп, хип-хоп, хаус и другие жанры. Главные хиты артиста — «Дачная» и «Приезжай ко мне в Челябинск».