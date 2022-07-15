Вышла сольная версия трека Алмо «Калейдоскоп»

Российский певец и автор песен Алмо (настоящее имя — Алексей Мокроусов) выпустил трек «Калейдоскоп». Трек доступен на всех популярных цифровых платформах.

Ранее Мокроусов уже исполнял эту композицию, но не сольно, а вместе с Иваном Дорном. Артисты спели ее на проекте «Голоса Большой Страны», на котором Алмо в итоге победил.

Как отмечает сам Алексей Мокроусов, сольная версия трека слегка отличается от оригинала — она «освеженная».