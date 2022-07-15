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Кевин Спейси покинул актерский состав драмы «1242: Врата на Запад» из‑за дела о сексуальном насилии

Виктория Шанина
Сегодня в 13:32

Американский актер Кевин Спейси официально вышел из актерского состава предстоящей исторической драмы «1242: Врата на Запад» в преддверии судебного заседания по делу о сексуальном насилии. Об этом пишет Independent.

Очередное судебное разбирательство против Спейси запланировано на 6 июня 2023 года. Заседание состоится в Великобритании.

Кевин Спейси должен был сыграть в фильме одну из главных ролей — глубоко духовного человека, который пытается остановить вторжение внука Чингисхана в Европу.

По словам продюсера фильма Билла Чемберлена, из‑за обвинений против Кевина Спейси, его роль решили передать другому актеру. Кому — пока неизвестно.

Об обвинениях против Спейси стало известно в конце мая. Актера обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир.

В июне состоялось заседание суда в Лондоне, на котором Кевин Спейси заявил, что «решительно отрицает» свою вину. Актера освободили под залог до следующих слушаний.

Ранее Спейси уже обвиняли в домогательствах, причем сразу в нескольких странах. Первым о харассменте со стороны актера рассказал его коллега Энтони Рэпп в 2017 году. Спейси заявил, что не помнит произошедшего, однако попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе.

Позднее более 30 других мужчин присоединились к обвинениям в аналогичных преступлениях, среди них был режиссер Тони Монтана и члены труппы театра, которым руководил Спейси. По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вины. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

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