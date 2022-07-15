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Проект Феликса Бондарева и Максима Тесли «Щенки» даст концерт на Summer Stage 16 июля

Денис Ламехов
Сегодня в 13:04

Российская музыкальная группа «Щенки» выступит на московской площадке Summer Stage 16 июля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

«Щенков» в 2014 году собрал Феликс Бондарев, запускавший множество музыкальных проектов, но известный в первую очередь как фронтмен Red Samara Automobile Club.

В «Щенках» Бондарев отвечает за музыку, Максим Тесли («Он Юн», «Сестры») — за тексты.

«Похоже, что это постпанк. Сырой, грязный, нарочито однообразный. Похоже, что это хип-хоп. Равномерный, качающий, сексуальный», — так группа описывает собственное звучание.

Мероприятие начнется в 20.00. Адрес Summer Stage: Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33. Билеты — на «Афише».

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