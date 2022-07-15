Interpol выпустили седьмую пластинку «The Other Side of Make-Believe»

Американская инди-рок-группа Interpol выпустила седьмую пластинку «The Other Side of Make-Believe». Ее можно послушать здесь.

Это первый альбом коллектива за 4 года. Музыканты начали работу над ним дистанционно, а в начале 2021 года приступили к записи в Лондоне.

Фронтмен группы Пол Бэнкс рассказал, что обычно Interpol сочиняют новые песни живьем в студии. Однако сейчас благодаря «сложившейся химии» Бэнкса и гитариста Дэниела Кесслера на начальных этапах оказалось достаточно обмена демо-записями по почте и видеосвязи с группой.