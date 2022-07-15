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Interpol выпустили седьмую пластинку «The Other Side of Make-Believe»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:20

Американская инди-рок-группа Interpol выпустила седьмую пластинку «The Other Side of Make-Believe». Ее можно послушать здесь.

Это первый альбом коллектива за 4 года. Музыканты начали работу над ним дистанционно, а в начале 2021 года приступили к записи в Лондоне.

Фронтмен группы Пол Бэнкс рассказал, что обычно Interpol сочиняют новые песни живьем в студии. Однако сейчас благодаря «сложившейся химии» Бэнкса и гитариста Дэниела Кесслера на начальных этапах оказалось достаточно обмена демо-записями по почте и видеосвязи с группой.

В треклист «The Other Side of Make-Believe» вошли четыре выпущенных ранее песни: опубликованные в апреле «Toni» и «Something Changed», майская «Fables» и вышедшая за четыре дня до альбома «Gran Hotel». Всего на пластинке 11 композиций.

За продакшен записи отвечают Алан Молдер и Марк Эллис, более известный под псевдонимом Flood. Оба — звездные в среде альтернативного рока продюсеры, работавшие с музыкантами в диапазоне от The Jesus and Mary Chain до Nine Inch Nails и The Smashing Pumpkins.

В 2019 году Пол Бэнкс дал интервью «Афише Daily»: он рассказал о записи всех альбомов группы на магнитную пленку, смене поколений музыкальных слушателей и собственном увлечении хип-хопом. Предлагаем перечитать архивный материал.

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