Interpol выпустили седьмую пластинку «The Other Side of Make-Believe»

Американская инди-рок-группа Interpol выпустила седьмую пластинку «The Other Side of Make-Believe». Ее можно послушать здесь .

В треклист «The Other Side of Make-Believe» вошли четыре выпущенных ранее песни: опубликованные в апреле «Toni» и «Something Changed», майская «Fables» и вышедшая за четыре дня до альбома «Gran Hotel». Всего на пластинке 11 композиций.

За продакшен записи отвечают Алан Молдер и Марк Эллис, более известный под псевдонимом Flood. Оба — звездные в среде альтернативного рока продюсеры, работавшие с музыкантами в диапазоне от The Jesus and Mary Chain до Nine Inch Nails и The Smashing Pumpkins.

