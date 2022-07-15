Moody’s: Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу

В Беларуси произошел дефолт по внешнему долгу. К такому выводу пришло международное рейтинговое агентство Moody’s.

13 июля истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить, что было расценено Moody’s как дефолт.

В конце июня Беларусь вслед за Россией перешла на погашение внешних долговых обязательств в национальной валюте. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему долгу в рублях 22 июня.

27 июня Moody’s сообщило о дефолте России по евробондам, поскольку держатели российских еврооблигаций не получили купонные выплаты по двум из них на 100 млн долларов в течение 30 дней. Перед этим о наступлении дефолта в стране написали Bloomberg и The Wall Street Journal.