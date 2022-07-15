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Paramount+ выпустил трейлер продолжения сериала о Бивисе и Баттхеде

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:46

В сети появился трейлер продолжения анимационного сериала о Бивисе и Баттхеде. Оно выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ 4 августа.

Трейлер показывает старых друзей в учебной аудитории, в картонной коробке и даже в усыпальнице египетского вельможи. Кроме того, ролик демонстрирует, что в одном из эпизодов нового сезона Бивис, очевидно, потеряет память.

«Культовое анимационный дуэт Бивиса и Баттхеда вернется — и станет еще более тупым, чем когда‑либо! Поп-культурные феномены 90-х, озвученные создателем Майком Джаджем, призваны разрушать здравый смысл, мучить друг друга и демонстрировать самую глупую комедию, какую можно вообразить», — гласит синопсис шоу.

Новый сезон станет для мультсериала уже девятым. Предыдущие восемь сезонов также можно будет в ближайшее время увидеть на Paramount+. Последние эпизоды приключений Бивиса и Баттхеда вышли в 2011 году.

Помимо нового сезона, поклонники «Бивиса и Баттхеда» смогут посмотреть полнометражный анимационный фильм о них. Он уже появился на платформе в конце июня. Картина называется «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную».

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