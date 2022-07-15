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Бейонсе завела аккаунт в TikTok. Певица выложила видеопосвящение своим фанатам

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:56

Американская певица Бейонсе завела аккаунт в соцсети TikTok. Первым делом певица выложила ролик-видеопосвящение своим поклонникам.

В нем артистка поблагодарила фанатов за то, что они тепло приняли ее новый трек «Break My Soul». В первое видео Бейонсе вошли фрагменты роликов, где ее поклонники исполняют свежую композицию или танцуют под нее.

@beyonce Seeing y’all release the wiggle made me so happy! Thank you so much for all the love for BREAK MY SOUL! - Love B —#RENAISSANCE #BREAKMYSOUL ♬ BREAK MY SOUL - Beyoncé

В подписи к видео Бейонсе призналась, что реакция фанатов на песню делает ее счастливой. «Спасибо вам большое за всю любовь к „Break My Soul“!» — написала она.

Композиция «Break My Soul» вышла три недели назад и почти сразу появилась в трендах TikTok. В дальнейшем Бейонсе сделает все свои песни доступными в приложении.

«Break My Soul» — это первая композиция из будущего альбома, которую выпустила Бейонсе, и шестая в треклисте «Renaissance». Всего в нем будет 16 треков. Релиз запланирован на 29 июля.

Стриминговая платформа Tidal, принадлежащая супругу певицы Jay Z, опубликовала минималистичное сообщение. Оно намекает, что «Renaissance» будет состоять из нескольких частей. В конце июля представят «первый акт».

Названия всех треков «Renaissance» пока не разглашаются. Они доступны для предварительного сохранения. Песни будут вдохновлены американской музыкой XX века. Как заявляет Vogue, новая пластинка может стать «самым амбициозным» музыкальным начинанием Бейонсе.

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