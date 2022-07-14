Hulu представил новый тизер пятого сезона «Рассказа служанки»

В новых эпизодах, судя по ролику, Серена будет искать свое место в жизни без умершего мужа — коммандера Уотерфорда. Джун же предстоит столкнуться с последствиями своей мести Уотерфордам и Гилеаду.

В сети появился новый тизер пятого сезона сериала-антиутопии «Рассказ служанки». Продолжение шоу, главную роль в котором исполняет Элизабет Мосс , выйдет 14 сентября на стриминговом сервисе Hulu.

Тизер предваряет новую главу в противостоянии Серены и Джун. Синопсис сезона обещает, что в продолжении сериала зрители увидят, как коммандер Лоуренс объединится с теткой Лидией для реформирования Гилеада.

Люк и Мойра же будут заняты своей продолжающейся борьбой с репрессивным режимом. Они вместе с Джун попытаются провести миссию по спасению Ханны и воссоединению их семьи.