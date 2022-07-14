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Apple TV+ показал трейлер мини-сериала «Пять дней в „Мемориале“». Он рассказывает об урагане Катрина

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:57

В сети опубликовали трейлер мини-сериала «Пять дней в „Мемориале“», в котором снялась Вера Фармига. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 12 августа и расскажет о реальных событиях, случившихся во время урагана Катрина.

В центре сюжета окажутся работники медицинского центра «Мемориал» в Новом Орлеане. После того, как ресурсы госпиталя начали иссякать, им пришлось решать, как поступить с пациентами, которых невозможно спасти и эвакуировать.

«Если вы у вас был выбор между тем, чтобы утешить пациента и, возможно, ускорить его смерть или оставить пациентов страдать и медленно умирать, что бы вы выбрали?», — спрашивает один из героев сериала.

«Пять дней в „Мемориале“» основан на одноименной книге журналистки Шери Финк, вышедшей в 2013 году. В сериале снялись, помимо Фармиги, Черри Джонс, Роберт Пайн, Корнелиус Смит-младший, Джули Энн Эмери и Адеперо Одуйе.

Разработкой шоу занимались сценарист «12 лет рабстсва» Джон Ридли и лауреат «Эмми» Карлтон Кьюз. Первые три эпизода можно будет посмотреть 12 августа, в день премьеры. Последующие эпизоды будут выходить по пятницам вплоть до 16 сентября.

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