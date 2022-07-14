В Подмосковье мужчина пожаловался на жену в полицию из‑за критики спецоперации

35-летний строитель Сергей Образцов из подмосковного поселка Горки-10 написал заявление в полицию на свою жену-украинку из‑за ее критики российской военной операции на Украине. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Образцов просит правоохранителей принять против 30-летнй супруги Юлии меры и помешать ей увести их общего шестилетнего сына к родственникам в Хмельницкую область. Мужчина отмечает, что еще в 2016 году написал запрет на вывоз мальчика за пределы страны, но опасается, что жену это не остановит.

По его словам, после начала военных действий 24 февраля его супруга «начала истерить, скандалить и плакать». «Я тут же предложил ее родне приехать к нам, попросил ее передать, что готов оказать любую помощь. Но Юлия ответила, что „в эту страну ее родня не поедет ни за что“. С тех пор у нее идея-фикс, что ей надо забрать сына и уехать на родину», — говорит Сергей.

Он отмечает, что с начала спецоперации Юлия «постоянно выкладывает в соцсетях провокационные посты, удаляет из друзей всех, кто с ней не согласен». Из‑за поведения женщины на работе, по словам Образцова, женщину уже приводили весной в полицейский участок после того, как на нее кто‑то написал жалобу.

Сергей также утверждает, что их сын в детсаду «произносит антироссийские лозунги, спорит с другими детьми». «Он повторяет за мамой, а я, как ответственный родитель, не могу этого допустить», — говорит мужчина. Он подал с женой на развод.