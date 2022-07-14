Все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию, в этом году в стране нехватка нужных сортов, а в следующем будет не хватать мощностей для переработки. Об этом РБК рассказал генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

«Так получается, что, как в недружественных странах, так и в дружественных, те фабрики, которые производят картофель фри, они принадлежат пяти-шести крупнейшим компаниям, которые имеют свои штаб-квартиры в недружественных странах и, соответственно, отказались поставлять свою продукцию в Россию», — пояснил Пароев сложившуюся ситуацию после начала «известных событий».

Примерно 85% картофеля в «Макдоналдсе» было от российских поставщиков, остальные 15% импортировались. Такая пропорция нужна была для тех случаев, когда с российским производством что‑то пойдет не так — и тогда глобальный «Макдоналдс» мог попросить помощи у европейских стран.

Пароев подтвердил «нехватку именно тех сортов картофеля, которые мы используем». В первый раз о проблеме рассказала пресс-служба «Вкусно — и точка» 8 июля, также там предупредили, что из‑за неурожая картофеля фри и по-деревенски в некоторых заведениях не будет до осени. В Минсельхозе это отрицают.

Пароев признал, что с условиями хранения картофеля есть «определенные сложности». В России есть лишь одна фабрика, которая занимается переработкой картофеля в полуфабрикат и подходит под стандарты «Вкусно — и точка» — раньше ее строили под гарантии «Макдоналдса». По оценке предпринимателя, спрос картофель фри в России равен 150—170 тыс. тонн в год, «Вкусно — и точка» нужно около 70 тыс., но продукция также нужна другим сетям быстрого питания и ретейлу.