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США сняли санкции с «дочек» «Газпрома» и Альфа-банка, разрешили сделки с Россией по ряду товаров

Семён Гудошников
Сегодня в 22:18

Министерство финансов США смягчило санции против России. С российской стороной разрешили проводить сделки по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, лекарствам и медоборудованию, пишет «Коммерсант».

Из‑под американских санкций вывели бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии Gazprom Germania GmbH и подразделение Альфа-банка в Казахстане.

Ранее немецкая «дочка» «Газпрома» была взята правительством Германии под долгосрочное управление. 30 марта США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, что фактически вывело их из‑под возможных санкций.

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