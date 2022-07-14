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Угроза новой вспышки ковида, документалка о создании «Андрея Рублева» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:25

Председатель ВОЗ призвал все страны мира вернуть масочный режим. Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала рост заболеваемости ковидом из‑за новых подвидов «Омикрон»-штамма.

Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск. Против нее возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, каким станет Дом книги после ремонта. По его словам, перепланировка пространства не предусмотрена, при этом изменится его зонирование. Для оформления интерьера изготовят мебель из дерева и латуни.

Компания-учредитель музейного проекта «Эрмитаж-Барселона» требует от мэрии города 141 миллион евро. Во столько фирма оценила ущерб из‑за «невозможности создания музея».

Сын Андрея Тарковского снимет документальный фильм о создании «Андрея Рублева». В него войдут интервью с Андреем Кончаловским, Альфонсо Куароном и Алехандро Гонсалесом Иньярриту.

Режиссер Родион Чепель, ранее снявший картины о Павле Дурове и Владиславе Листьеве, работает над документалкой о Викторе Пелевине. Она будет включать интервью людей, встречавшихся с Пелевиным, рассказ о том, как ему удалось оставаться незаметным последние 20 лет, и анимационная линия, иллюстрирующая основные события жизни писателя.

Подробности грядущего фильма «Барби» держатся в строжайшем секрете, но Райан Гослинг приоткрыл завесу тайны. Он подтвердил, что сюжет окажется полной неожиданностью для зрителей: «У Кена нет ни денег, ни работы, ни машины, ему тяжело».

Арми Хаммер работает в курортном отеле на Каймановых островах, узнал Variety. «Реальность такова, что он полностью разорен и пытается занять себя и заработать деньги, чтобы содержать свою семью», — рассказал изданию собеседник.

Элджей обвинил Ладо Кватанию в плагиате при работе над новым клипом Карди Би «Hot Shit». Режиссер ответил, что «мы все живем в мире референсов».

Вышел новый тизер сериала по вселенной «Властелина Колец». В 2,5 минуты уместилась пачка захватывающих пейзажей Средиземья, схваток с монстрами и почти все основные герои, включая молодую Галадриэль.

Пинк представила песню «Irrelevant», а Том Йорк — новую версию «Bloom» Radiohead в поддержку Гринписа.

Британский лейбл Eat Your Own Ears выпустил свой первый мини-сборник, куда вошли свежие треки Four Tet и Mount Kimbie, а также ремикс фронтмена The Cure на одну из самых известных песен шугейз-группы Ride «Vapour Trail».

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