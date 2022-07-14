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El Pais: учредители проекта «Эрмитаж-Барселона» требуют от мэрии города 141 миллион евро

Денис Ламехов
Сегодня в 16:36

Компания-учредитель музейного проекта «Эрмитаж-Барселона» требует от мэрии города 141 миллион евро из‑за «невозможности создания музея», пишет испанская газета El Pais со ссылкой на документы.

Имя компании не называется. 5,5 млн евро из указанной суммы — расходы, понесенные компанией при разработке проекта. В 135,5 млн евро учредители оценили упущенную выгоду, которая была бы получена в случае реализации проекта.

Как утверждает компания, создание музейного центра стало невозможным «во-первых, из‑за неоправданного затягивания городского совета в решении вопроса и, в конечном счете, из‑за отказа в оформлении соглашения».

Если мэрия города откажется выплачивать компенсацию, наиболее вероятно, что следующим шагом станет обращение в суд, пишет El Pais. На разрешение конфликта может уйти не менее четырех лет.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и министр культуры Каталонии Ферран Маскарелл подписали соглашение о намерении создать филиал музея в 2012 году в порту Барселоны. Предполагалось, что там будут проводиться временные выставки, обновляющиеся раз в шесть месяцев, посвященные зарубежному и русскому искусству.

Открыть филиал намеревались в 2018 году, однако создатели проекта неоднократно сталкивались с задержками. Издание The Art Newspaper писало, что городские власти запрашивали четыре исследования о целесообразности размещения музейного центра в порту. Данные всех четырех отчетов говорили не в пользу его размещения в этой части города.

Авторы исследований также ставили под вопрос экономику проекта и отмечали перегруженность города туристами. Совет директоров порта Барселоны инициативу по созданию музея в гавани поддержал. Городские власти оспорили решение порта в судебном порядке.

В конце января ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что инициаторы создания филиала Государственного Эрмитажа в Барселоне решили отказаться от идеи.

Собеседник агентства заявил, что причиной тому стало противодействие властей города. «Инициаторы считают, что другого пути для продолжения переговоров с мэрией нет», — добавил он.

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