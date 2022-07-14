«Мавзолей мечты» и «Аквариум»: на «Архстоянии» представят два новых арт-объекта

На фестивале ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 29 по 31 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», представят два новых арт-объекта. Среди них — 29-метровый «Мавзолей мечты», который станет самым высоким в коллекции парка.
Тема фестиваля этого года — «Счастье есть?». Согласно манифесту, художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие об обретении опоры и надежды в полной мгле.
«Мавзолей мечты» — это башня с искусственными пальмами на верхушке, сложенная слоями из разных материалов: от костей животных до пластика и битого стекла. По словам автора и российского архитектора Тотана Кузембаева, объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты.
Второй арт-объект — «Аквариум» от Сергея Шеховцова. Это увеличенный в масштабе 1:10 аквариум для рыб, который физически и метафорически превращается в пространство для людей — с искусственной экосистемой и пляжем.
Также посетители фестиваля смогут как следует отдохнуть в «Санатории сна» от художника Романа Сакина и увидеть инсталляцию Александра Бродского «6 соток» о загадочной единице измерения счастья. Помимо работ известных художников, на фестивале можно будет увидеть проекты из шорт-листа открытого конкурса — от кинетических игрушек для взрослых и 5-метрового кикера до большой грязевой ямы и перформанса с плакальщицами. Всего жюри выбрало восемь проектов среди 281 заявки.
«Санаторий сна»
«6 соток»