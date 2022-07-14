«Мавзолей мечты» и «Аквариум»: на «Архстоянии» представят два новых арт-объекта

На фестивале ландшафтных объектов «Архстояние», который пройдет с 29 по 31 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», представят два новых арт-объекта. Среди них — 29-метровый «Мавзолей мечты», который станет самым высоким в коллекции парка.

Тема фестиваля этого года — «Счастье есть?». Согласно манифесту, художники, перформеры и музыканты представят мистерию-путешествие об обретении опоры и надежды в полной мгле.

«Мавзолей мечты» — это башня с искусственными пальмами на верхушке, сложенная слоями из разных материалов: от костей животных до пластика и битого стекла. По словам автора и российского архитектора Тотана Кузембаева, объект олицетворяет собой человеческие и природные жертвы, принесенные людьми во имя великой мечты.