Therr Maitz дадут концерт на Summer Stage 15 июля

15 июля российская музыкальная группа Therr Maitz, возглавляемая Антоном Беляевым, даст концерт на московской площадке Summer Stage. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Концерт коллектива, исполняющего музыку в диапазоне от хауса, диско и электропопа до легких гитарных жанров (а часто и в смеси с первыми), пройдет под открытым небом.
«Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок», — рассказали организаторы.
Мероприятие начнется в 20.00. Адрес Summer Stage: Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33. Билеты — на «Афише».
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