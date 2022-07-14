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Therr Maitz дадут концерт на Summer Stage 15 июля

Денис Ламехов
Сегодня в 15:12

15 июля российская музыкальная группа Therr Maitz, возглавляемая Антоном Беляевым, даст концерт на московской площадке Summer Stage. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Концерт коллектива, исполняющего музыку в диапазоне от хауса, диско и электропопа до легких гитарных жанров (а часто и в смеси с первыми), пройдет под открытым небом.

«Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок», — рассказали организаторы.

Мероприятие начнется в 20.00. Адрес Summer Stage: Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33. Билеты — на «Афише».

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