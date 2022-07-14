Около 20 тыс. россиян не получили вовремя счета за ЖКУ из‑за сбоя

Некоторые жильцы домов под управлением «ПИК-Комфорт» получили счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с четырехмесячным опозданием. Это случилось из‑за сбоя, рассказали РБК в пресс-службе компании.

Счета перестали приходить в апреле, а потом их прислали за несколько месяцев сразу. «ПИК-Комфорт» управляет почти 11 тыс. домов по всей стране, а задержка коснулась не более 9% обслуживаемых. По примерным подсчетам РБК, проблема могла затронуть около 21 тыс. человек, а управляющая компания заявила, что с трудностями столкнулись лишь москвичи.

В управляющей компании заверили, что пени за просрочку оплаты за пять месяцев (апрель — август) не начисляются и начисляться не будут.

Задержка выставления счетов связана с переходом «ПИК-Комфорт» на собственное программное обеспечение, чтобы стандартизировать процессы, завершение работ по синхронизации данных запланировано на август.

В компании пользовались российскими и иностранными сервисами. «В первом случае не всегда устраивало качество, а во втором — старались предупредить возможные риски. Поэтому и стали менять», — пояснил представитель «ПИК-Комфорт».

На фоне боевых действий на территории Украины из России ушел на время или навсегда ряд зарубежных компаний: SAP, Oracle, Microsoft и другие.