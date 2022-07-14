Variety: Арми Хаммер работает в отеле на Каймановых островах

На прошлой неделе в соцсетях и таблоидах писали о фотографиях, на которых Хаммер работал в курортном отеле на Каймановых островах. Также появилось объявление с изображением актера, в котором говорилось, что он работает консьержем в отеле, однако заведение опровергло это.

Актер Арми Хаммер подрабатывает в одном из курортных отелей на Каймановых островах. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник.

Как выяснило издание, Хаммер действительно работает в отеле. Его застали за продажей таймшеров, которые дают право одного из владельцев собственности использовать ее в отведенное ему время.

«Реальность такова, что он полностью разорен и пытается занять себя и заработать деньги, чтобы содержать свою семью», — рассказал собеседник. До работы продавцом таймшеров Хаммер управлял жилым комплексом на Кайманах, в семейном бизнесе он не участвует.

В январе Арми Хаммера обвинили в каннибализме после публикации якобы его переписок с девушками. После этого артист отказался от роли в комедии «Брак по залету», где он должен был сыграть вместе с Дженнифер Лопес. В феврале на фоне скандала американское агентство WME объявило о прекращении сотрудничества с актером.

В марте Хаммера поместили под следствие после обвинений в изнасиловании. Девушка по имени Эффи из Европы утверждает, что в 2017 году Хаммер жестоко насиловал ее на протяжении нескольких часов. Сам актер отрицает все обвинения.

После этого он лишился роли в фильме «Шпион на миллиард долларов» и «Следующий гол — победный».