Сын Андрея Тарковского снимет документальный фильм о создании «Андрея Рублева»

Андрей Тарковский-младший работает над документальным фильмом об истории создания ленты «Андрей Рублев», снятой его отцом. Об этом сообщает ТАСС.

Картина получит название «Тарковский. Страсти по Андрею». Ее создатели намерены записать интервью с российскими и зарубежными кинематографистами, среди которых — соавтор сценария «Андрея Рублева» Андрей Кончаловский, исполнитель роли Бориски Николай Бурляев, мексиканские режиссеры Альфонсо Куарон и Алехандро Гонсалес Иньярриту, которые называют фильмы Тарковского среди своих любимых.

По словам продюсера проекта Дмитрия Клепацкого, фильм будет посвящен 90-летию со дня рождения режиссера — оно отмечалось 4 апреля 2022 года. Авторы ленты не сообщили о дате ее выхода.

Сюжет «Андрея Рублева» посвящен жизни прославленного иконописца и развивается на фоне междоусобного соперничества за власть сыновей Дмитрия Донского — великого князя Василия Дмитриевича и «малого князя» Юрия Дмитриевича, а также на фоне борьбы православного христианства с остатками языческих верований.

В 2019 году увидела свет документальная лента Тарковского-младшего «Андрей Тарковский. Кино как молитва». В основе фильма — ранее не публиковавшиеся аудио- и видеозаписи лекций Тарковского, его интервью, встречи со зрителями и архивные кадры со съемок картин. Премьера состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале.

Тарковский-младший — глава Международного института имени Андрея Тарковского во Флоренции, главной задачей которого называется популяризация творчества режиссера. Институт располагается в квартире, которую флорентийские власти предоставили Тарковскому, принявшему решение не возвращаться в Советский Союз.