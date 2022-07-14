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Путин потребовал привести российские дороги в нормальное состояние к 2028 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Владимир Путин поручил «привести в нормативное состояние» не менее 85% опорной сети российских дорог в течение пяти лет. До 15 июля правительство должно утвердить план дорожного строительства на эти годы.

«Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу», — сказал российский президент еще 2 июня на совещании по вопросам дорожного строительства.

В плане должны быть утверждены дороги, которые будут строить или ремонтировать, а также материалы и техника «преимущественно российского производства», которые будут использоваться.

По словам Путина, заниматься дорогами нужно не только точечно, в крупных городах и агломерациях, а везде, ведь у государства есть для этого возможности и ресурсы.

Для реализации программы потребуется 13,2 трлн рублей: 5,4 трлн выделят из федерального бюджета, 7,2 трлн возьмут из региональных фондов и еще 436 млрд — из Фонда национального благосостояния.

В прошлом году Федеральное дорожное агентство сообщало, что протяженность опорной сети автомобильных дорог России составляет 138 тыс. км. Из них 61 тыс. километров — федеральные трассы, 77 тыс. — региональные дороги.

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