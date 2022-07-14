Роскомнадзор объявил о мерах принуждения в отношении американской компании Twitch Interactive. Поисковики обязаны сообщать пользователям о том, что стриминговый сервис нарушает законы страны.
Эти меры будут действовать до тех пор, пока Twitch не устранит «нарушения российского законодательства». В отношении компании составили административный протокол за отказ удалять запрещенную информацию — речь идет о фейках на тему действий российских войск на территории Украины.
28 июня суд в Москве оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Вместе с ним в тот день виновными по административной статье признали сервис по поиску жилья Airbnb и фотохостинг Pinterest.
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