«Я написал слова полчаса назад»: The Smile вживую сыграли еще не выпущенную песню «Bending Hectic»

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанщика Тома Скиннера, вживую исполнила еще одну новую композицию «Bending Hectic». Ролик с любительской записью выступления появился на ютьюбе.

Музыканты представили песню на джазовом фестивале в швейцарском Монтре. Перед началом трека Йорк сообщил: «Так, я вижу слова. Это хорошо, потому что я написал их примерно полчаса назад».