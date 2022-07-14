«Я написал слова полчаса назад»: The Smile вживую сыграли еще не выпущенную песню «Bending Hectic»

The Smile, группа сооснователей Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда, а также джазового барабанщика Тома Скиннера, вживую исполнила еще одну новую композицию «Bending Hectic». Ролик с любительской записью выступления появился на ютьюбе.
Музыканты представили песню на джазовом фестивале в швейцарском Монтре. Перед началом трека Йорк сообщил: «Так, я вижу слова. Это хорошо, потому что я написал их примерно полчаса назад».
The Smile опубликовали дебютный альбом «A Light for Attracting Attention» 13 мая, а затем отправились в европейский тур и сыграли в рамках него ряд еще не выпущенных треков. Среди них — «Friend of a Friend», «Bodies Laughing» и «Colours Fly».
Предлагаем перечитать мартовскую статью музыкального журналиста Сергея Степанова об истории и творческом методе The Smile, а также познакомиться с ультракороткой рецензией музредакции «Афиши Daily» на первую пластинку группы.