Mozilla послала Microsoft торт по случаю «смерти» Internet Explorer

Компания Mozilla, разработавшая браузер Firefox, месяц назад прислала команде Edge торт по случаю «смерти» Internet Explorer. Это давняя традиция, начавшаяся еще в 2006 году.
Разработчики из Microsoft выложили фотографию торта — огромного логотипа Internet Explorer и фразы «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте»), в которой обыгрывается сокращенное название браузера и его шестая версия в частности.
15 июня стал последним днем для Internet Explorer. Microsoft прекратил поддержку браузера из‑за его устаревания, основные его функции перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge.
Команды разработчиков браузеров отправляют друг другу традиционные торты уже почти десять лет. В 2006 году Microsoft в первый раз прислала команде Firefox сладость в честь выпуска версии 2.0, после этого традиция прижилась — и с каждым новым обновлением разработчики получали сладкий подарок, только торт сменился кексом, потому что новые версии стали выходить все чаще. Mozilla отправила свой торт в Microsoft в 2012 году, когда появился Internet Explorer 10. Затем к ним присоединилась команда Google Chrome со своими тортами.