Mozilla послала Microsoft торт по случаю «смерти» Internet Explorer

Компания Mozilla, разработавшая браузер Firefox, месяц назад прислала команде Edge торт по случаю «смерти» Internet Explorer. Это давняя традиция, начавшаяся еще в 2006 году.

Разработчики из Microsoft выложили фотографию торта — огромного логотипа Internet Explorer и фразы «You were the IE6ing on the cake» («Ты был вишенкой на торте»), в которой обыгрывается сокращенное название браузера и его шестая версия в частности.