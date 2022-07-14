перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В США на аукцион выставили наручные часы Адольфа Гитлера 2:39
Apple TV+ покажет сериал о создателе Ferrari. Над ним будет работать автор «Острых козырьков» 1:46
Фрида Пинто сыграет активистку Хуму Абедин, поддерживавшую Хилари Клинтон на выборах президента США 0:47
Папа римский впервые назначил трех женщин в департамент по делам епископов Вчера в 23:49
Netflix выпустит документальный сериал о футболисте Дэвиде Бекхэме Вчера в 22:56
Gabriele Stravinskaite/Unsplash
ООН: 9,1 млн человек покинули Украину с 24 февраля Вчера в 22:35
В сети опубликовали трейлер второго сезона «Американских историй ужасов» Вчера в 22:11
Oasis переиздаст альбом «Be Here Now» в честь его 25-летия Вчера в 22:04
Вышел первый трейлер «Семейки монстров» Роба Зомби Вчера в 21:12
Билл Гейтс передаст своему благотворительному фонду «практически все свое состояние» Вчера в 20:53
Суд арестовал Илью Яшина, КНДР признала ДНР и другие новости дня
Вчера в 20:21 дайджест
В Калининграде украли гуся Гошу — героя популярных в сети видеороликов Вчера в 20:03
Администрация города Донецка/«ВКонтакте»
КНДР признала независимость ДНР. Украина разорвала дипломатические отношений со страной Вчера в 20:00
В кинотеатре «Пионер» пройдет фестиваль «Французское лето» Вчера в 19:21
Суд признал законным включение Моргенштерна* в реестр иноагентов Вчера в 19:04
Red Pepper Film запустила бета-версию платформы с донатами для независимых режиссеров и продюсеров Вчера в 18:13
Фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу Вчера в 17:50
Emojipedia
Осел, медуза и трясущееся лицо: Emojipedia показала превью новых эмодзи для iOS и Android Вчера в 17:00
Аарон Пол, Джош Хартнетт, Паапа Эссейду и Кейт Мара: актерский состав 6-го сезона «Черного зеркала» Вчера в 16:31
В сети критикуют трейлер «Брата-3» — фильма с Птахой и близнецами из «Электроника» Вчера в 16:29

В США на аукцион выставили наручные часы Адольфа Гитлера

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:39

В США на аукционе выставили наручные часы, принадлежащие Адольфу Гитлеру. Их планируют продать примерно за 4 млн долларов. Об этом рассказал Daily Mail.

Золотые часы забрал из убежища фюрера в Баварии французский солдат. Они были изготовлены швейцарским часовщиком из компании LeCoultre. На часах выгравированы инициалы лидера нацистской Германии и немецкий имперский орел.

Также на них можно найти три даты — день рождения Гитлера, день, когда он был назначен канцлером Германии, и день победы нацистской партии на выборах в 1933 году. Считается, что часы подарили гитлеру как раз в 1933 году члены партии.

Предмет представили на аукционе Alexander Historical Auctions в американском штате Мэриленд. Ранее часы никогда не выставлялись на пуличную продажу: они хранились в семье солдата, который нашел их в мае 1945 года.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
классика
«Sound Up Forte. Диалоги»: Михаил Дубов, Владимир Иванов-Ракиевский
Фортепиано как средство от меланхолии: радикальный вариант
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Главная роль
Испанская метакомедия про киношников с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить