В США на аукцион выставили наручные часы Адольфа Гитлера

В США на аукционе выставили наручные часы, принадлежащие Адольфу Гитлеру. Их планируют продать примерно за 4 млн долларов. Об этом рассказал Daily Mail.

Золотые часы забрал из убежища фюрера в Баварии французский солдат. Они были изготовлены швейцарским часовщиком из компании LeCoultre. На часах выгравированы инициалы лидера нацистской Германии и немецкий имперский орел.

Также на них можно найти три даты — день рождения Гитлера, день, когда он был назначен канцлером Германии, и день победы нацистской партии на выборах в 1933 году. Считается, что часы подарили гитлеру как раз в 1933 году члены партии.

Предмет представили на аукционе Alexander Historical Auctions в американском штате Мэриленд. Ранее часы никогда не выставлялись на пуличную продажу: они хранились в семье солдата, который нашел их в мае 1945 года.