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Фрида Пинто сыграет активистку Хуму Абедин, поддерживавшую Хилари Клинтон на выборах президента США

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Индийская актриса Фрида Пинто сыграет политическую активистку Хуму Абедин, известную как помощницу Хиллари Клинтон во время президентской кампании. Об этом сообщил Deadline.

Сериал по мотивам мемуаров Абедин «Both/And: A Life in Many Words» выпустит продакшн-компания Пинто Freebirds Films и студия Entertainment One. Актриса выступит исполнительным продюсером проекта вместе с самой Абедин.

Также над шоу будет работать Эмили Вереллен. Абедин призналась, что с первой встречи отметила, что у Пинто и Вереллен есть «видение и страсть» к тому, чтобы рассказать ее жизнь «вызывающе оптимистичным» образом.

Книга стала для Абедин, по ее словам, «вдохновляющим и освобождающим опытом». В ней она рассказала о госслужбе и многолетнем сотрудничестве с Клинтон, а также о том, как сказалось на Абедин появление в СМИ ее секс-переписки с бывшим мужем.

«Мы прочитали ее мемуары и были ошеломлены ее искренностью, щедростью, теплотой, умом и тем, как ее детство, вера и семья так аутентично переплелись со всей ее жизнью. История Хумы одновременно экстраординарная и в то же время понятная, своевременная и актуальная для многих из нас», — сказала Пинто.

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