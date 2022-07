Фрида Пинто сыграет активистку Хуму Абедин, поддерживавшую Хилари Клинтон на выборах президента США

Индийская актриса Фрида Пинто сыграет политическую активистку Хуму Абедин, известную как помощницу Хиллари Клинтон во время президентской кампании. Об этом сообщил Deadline.

Сериал по мотивам мемуаров Абедин «Both/And: A Life in Many Words» выпустит продакшн-компания Пинто Freebirds Films и студия Entertainment One. Актриса выступит исполнительным продюсером проекта вместе с самой Абедин.

Также над шоу будет работать Эмили Вереллен. Абедин призналась, что с первой встречи отметила, что у Пинто и Вереллен есть «видение и страсть» к тому, чтобы рассказать ее жизнь «вызывающе оптимистичным» образом.

Книга стала для Абедин, по ее словам, «вдохновляющим и освобождающим опытом». В ней она рассказала о госслужбе и многолетнем сотрудничестве с Клинтон, а также о том, как сказалось на Абедин появление в СМИ ее секс-переписки с бывшим мужем.

«Мы прочитали ее мемуары и были ошеломлены ее искренностью, щедростью, теплотой, умом и тем, как ее детство, вера и семья так аутентично переплелись со всей ее жизнью. История Хумы одновременно экстраординарная и в то же время понятная, своевременная и актуальная для многих из нас», — сказала Пинто.