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Netflix выпустит документальный сериал о футболисте Дэвиде Бекхэме

Юлия Онодэра
Вчера в 22:56

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал о футболисте Дэвиде Бекхэме. Его снимут обладатели «Оскара» Фишер Стивенс и Джон Баттсек. Об этом сообщил Hypebeast.

Шоу расскажет о браке Бекхэма и его супруги Виктории, в прошлом солистки герлз-бенда Spice Girls, а также их детях. В сериале можно будет увидеть личные фото и видео семьи, их домашних торжеств и встреч с друзьями.

Проект также покажет бизнес-начинания Бекхэма. В данный момент он является президентом американского футбольного клуба «Интер Майами» и совладельцем британского «Солфорд Сити».

Сериал сейчас находится в разработке. Он должен раскрыть, как мальчик из рабочего класса стал одним из самых узнаваемых и успешных атлетов в мире. В шоу будут использованы архивные материалы за последние 40 лет.

Специально для шоу интервью дадут близкие и друзья Бекхэма, а также люди, имевшие отношение к его жизни и карьере на разных этапах. В работе над сериалом примут участие Тим Крэгг, Крис Кинг и Бьорн Джонсон.

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