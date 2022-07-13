В сети опубликовали трейлер второго сезона «Американских историй ужасов»

Продолжение шоу, как и первый сезон, будет представлять собой антологию. Каждый эпизод представит отдельную хоррор-историю, придуманную авторами «Американской истории ужасов».

В сети опубликовали трейлер второго сезона сериала «Американские истории ужасов» — спин-оффа шоу «Американская история ужасов». Он выйдет на стриминговом сервисе Hulu и телеканале FX 21 июля.

Судя по трейлеру, зрителей ожидают сюжеты о похищениях людей, маньяках и неведомых монстрах. Эпизоды будут выходить еженедельно. Всего в сезоне запланированы девять серий.

Над шоу по-прежнему работают Райан Мерфи и Брэд Фальчук. Они расскажут в частности о новых преступлениях жуткого дворецкого Сполдинга, которого уже можно было видеть раньше в третьем сезоне «Американской истории ужасов».

В «Американских историях ужасов», помимо Дениса О’Хара (он исполняет роль Сполдинга), можно будет увидеть Коди Ферна, Макса Гринфилда, Габури Сидибе, Нико Гритэма, Доминика Джексона, Алисию Сильверстоун, Беллу Торн, Куавенжане Уоллис.

Исполнительными продюсерами второго сезона выступают Мэнни Кото, Джон Дж. Грей, Алексис Мартин Вудолл и Лони Перистере.