Oasis переиздаст альбом «Be Here Now» в честь его 25-летия

Компания Big Brother Recordings переиздаст третий альбом британской рок-группы Oasis «Be Here Now» в честь его 25-летия. Об этом сообщает NME.

Релиз состоится 19 августа в виде двух пластинок серебристого цвета. Также выйдет иллюстрированный виниловый диск и кассеты с отреставрированным звуком.

В честь анонса о переиздании, на ютьюб-канале Oasis появился ролик на песню «Know What I Mean?».