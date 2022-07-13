Суд арестовал Илью Яшина, КНДР признала ДНР и другие новости дня

Суд Москвы арестовал Илью Яшина по делу о фейках про российскую армию. Он пробудет под стражей до 12 сентября.

Северная Корея признала независимость Донецкой Народной Республики. Украина, в свою очередь, приняла решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

В Москве после допроса задержан бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильных ковидных госпиталей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела совещание на тему текущей ситуации с коронавирусом в стране. По ее словам, в России растет доля более заразных вариантов «Омикрон»-штамма, но протекает болезнь при них мягче. Введение новых ограничений не требуется.

Александр Сокуров написал открытое письмо губернатору Петербурга, где выразил протест из‑за исключения «Группы Сокурова» из числа градозащитных организаций. «Изгнали всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Петербурге», — заявил режиссер.

Германия полностью откажется от импорта российского угля с 1 августа. С 31 декабря планирует прекратить также закупки нефти из России.

Стюардесса «Аэрофлота» украла у пассажира 6450 долларов из ручной клади. Бизнесмен забыл сумку с деньгами в салоне самолета, а когда вернулся за ней, большей части денег уже не было.

Emojipedia показала превью новых эмодзи. Предположительно, они появятся на устройствах c операционными системами iOS и Android в конце 2022 — начале 2023 года.

Карди Би, Lil Durk и Канье Уэст выпустили клип на совместный трек «Hot Shit». Его снял российский режиссер Ладо Кватания — для него это первая работа с иностранными артистами.

Финн Вольфхард и Билли Брик снимут комедийный хоррор «Адское лето» для кинокомпании 30West. Актеры выступят сорежиссерами, напишут сценарий и сыграют главные роли.