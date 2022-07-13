Суд признал законным включение Моргенштерна* в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение рэпера Алишера Моргенштерна* в реестр иноагентов. Об этом сообщил ТАСС.

Музыкант рассчитывал оспорить статус физлица-иноагента, однако суд отклонил его иск. Минюст признал Моршенштерна* иностранным агентом 6 мая из‑за переводов, которые артист получил от компании Yoola Labd Ltd. из Израиля.

По информации ведомства, рэперу заплатили более 29 млн рублей за политические посты в телеграм-канале «Не Моргенштерн». Выплаты произошли с 2020 по 2022 год.

Моргенштерн* же утверждал, что никогда не занимался какой‑либо политической деятельностью и все его действия основывались исключительно на его личных интересах.

«Алишер является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет, а потому не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента», — заявлял адвокат рэпера Сергей Жорин.

* Моргенштерн внесен Минюстом в список иноагентов.