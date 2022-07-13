Суд арестовал Илью Яшина по делу о фейках о российской армии

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшин по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме. Политик пробудет под стражей до 12 сентября.

12 июля в отношении политика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Максимальное наказание по этой части статьи — десять лет лишения свободы.

По данным Sota, дело завели из‑за эфира, который Яшин провел 7 апреля на ютубе. В нем он высказывался о произошедшем в Буче и использовал цитаты из видео Би-би-си.