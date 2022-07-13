Red Pepper Film запустила бета-версию платформы с донатами для независимых режиссеров и продюсеров

Red Pepper Film запустила бета-версию платформы One Dollar TV, на которой режиссеры, независимые авторы и продюсеры со всего мира могут монетизировать свой контент и находить инвесторов для будущих проектов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Целью проекта является объединение зрителей и уникального контента на одной платформе.
В настоящее время One Dollar TV открывает прием заявок на бесплатное бета-тестирование, где первые 500 участников смогут воспользоваться сервисом и предложить свои идеи по его улучшению.
В One Dollar TV подчеркивают, что со временем платформа будет наполняться оригинальным контентом и новым функционалом. Так, с осени планируется запуск мобильной версии, а также системы донатов, основанную на собственной валюте компании — пончиках.
Кроме того, на One Dollar TV запустится маркетплейс, на котором режиссеры и продюсеры смогут питчить свои трейлеры и концепт-пруфы и заранее продавать права на еще не снятое кино своим же зрителям.
«С января 2023 года стартует пилотный сезон и One Dollar TV начнет свою полноценную жизнь», — рассказал креативный продюсер и основатель One Dollar TV, Red Pepper Film и Unknown Film Festival Данил Голованов.
Он также отметил, что для открытия пилотного сезона потребуется собрать около 100 уникальных фильмов из разных стран. «Поэтому была создана удобная система координат для режиссеров. Все строится вокруг концепции People. Cities. Stories: достаточно лишь отправить фильм про свой город или заявку на еще не снятый, но уже созревший проект — и он будет добавлен в интерактивную карту без границ», — подчеркнули в компании.