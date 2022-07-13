Red Pepper Film запустила бета-версию платформы с донатами для независимых режиссеров и продюсеров

Red Pepper Film запустила бета-версию платформы One Dollar TV, на которой режиссеры, независимые авторы и продюсеры со всего мира могут монетизировать свой контент и находить инвесторов для будущих проектов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Целью проекта является объединение зрителей и уникального контента на одной платформе.

В настоящее время One Dollar TV открывает прием заявок на бесплатное бета-тестирование, где первые 500 участников смогут воспользоваться сервисом и предложить свои идеи по его улучшению.