ВОЗ учтет в руководстве по гендерной проблематике, что пол не ограничивается мужским и женским

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила обновить руководство по учету гендерной проблематики. Об этом сообщается на сайте организации.

При обновлении методичка выйдет за рамки бинарных походов к гендеру и полу. Она будет использовать представление, что «гендерная идентичность существует в континууме», а «пол не ограничивается мужским или женским».

Основная цель пересмотра руководства — «устранение любых форм дискриминации в системе здравоохранения».

В организации подчеркнули, что процесс обновления будет опираться на новые научные данные, полученные в ходе исследований в области гендера и здоровья.

Первое издание методички вышло в 2011 году. В ней рассматривается, как гендерные нормы, роли и отношения влияют на поведение и здоровье.