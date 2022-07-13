Мальта снимает все антиковидные ограничения для туристов

Мальта с 25 июля возвращается к доковидным правилам въезда. Туристы смогут приезжать в страну без ограничений сообщает Ассоциация туроператоров России.

В частности, для прохождения таможенного контроля не потребуется сертификат о вакцинации, справка об антителах или результаты ПЦР-тестов.

Мальта не выдает туристические визы в России, однако приехать в страну можно с любой действующей многократной шенгенской визой.

Добраться до Мальты можно прямым рейсом. Но перелет из Москвы в Валлетту и обратно через Стамбул в августе будет стоить от 100 тыс. рублей на одного пассажира.

Гораздо дешевле лететь из стран Прибалтики. В августе рейс AirMalta из Риги обойдется в 10,5 тыс. рублей в одну сторону. Из Таллина на самолете Ryanair еще дешевле — 1835 рублей в одну сторону.