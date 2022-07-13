Сокуров обратился к Беглову с протестом из‑за разгрома градозащитного движения в Петербурге

Режиссер и член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Сокуров написал открытое письмо губернатору Петербурга Александру Беглову. Документ опубликован в телеграм-канале «Живой город».

В письме Сокуров пишет о разгроме градозащитной «Группы Сокурова», созданной при содействии Валентины Матвиенко в 2010 году. Режиссер выразил протест из‑за исключения организации из Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

По его словам, была пресечена деятельность «очень важной для города работы» компетентных специалистов: Александра Кононова, Юлии Минутиной-Любановой, Александра Карпова, Алексея Ковалева, Анны Капитоновой, Максима Резника, Бориса Вишневского, Александра Марголиса и самого Александра Сокурова.

«Воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией, члены правительства города, административные органы в союзе с заинтересованными лицами из общественных групп удалили всех градозащитников из важнейших профильных организаций. Изгнали всех, у кого может быть альтернативная точка зрения на градозащитную, социально-культурную жизнь в Петербурге», — заявил режиссер.

По его мнению, «сбылась давняя мечта» главы КГИОП Сергея Макарова «разгромить градозащитное движение в нашем городе». Режиссер уверен, что эти перемены негативно отразятся на гражданском обществе и профессиональной градозащитной среде в России.