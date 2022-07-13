Стартовали съемки четвертого сезона «Трудных подростков»

Премьера новых серий проекта о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков состоится в 2022 году. Режиссером нового сезона выступит Александр Цой, который ранее работал над сериалом «Смычок».

More.tv объявил о старте съемок четвертого сезона молодежного сериала «Трудные подростки». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе стрим-сервиса.

«‎Мне очень волнительно заходить в проект, который уже зарекомендовал себя как успешный подростковый сериал и собрал огромное количество поклонников и кинонаград. Я давно хотел поработать в таком остром жанре, когда можно позволить себе похулиганить и при этом поднять серьезные вопросы, волнующие как подрастающее поколение, так и взрослых людей. Мы ведь все немного подростки и все немного трудные», — рассказал режиссер Александр Цой.

К своим ролям в «Трудных подростках» вернулись Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская и другие.

Сериал дважды становился лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» в 2019 и 2020 годах. Третий сезон был признан лучшим комедийным сериалом по версии профессионального жюри на премии «Большая цифра».