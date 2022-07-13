перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Стюардесса «Аэрофлота» украла из сумки пассажира 6,5 тыс. долларов 14:11
Экс-замглавы МЧС задержан по подозрению в превышении должностных полномочий 13:29
Финн Вулфхард и Билли Брайк снимут комедийный хоррор 13:05
maximeutopix / Unsplash
Число госпитализаций не изменится, новые меры не требуются: Роспотребнадзор о ситуации с ковидом 11:49
На Red Music Fest в Сочи выступят Люся Чеботина, Filatov & Karas и Kristina Si 10:57
Карди Би ходит по стенам, а Канье Уэст ездит на мотоцикле по воде в совместном клипе «Hot Shit» 10:33
В России собираются узаконить исламский банкинг 10:02
«Известия»: ЕС пропишет исключения для транзита в Калининград в седьмом пакете санкций 9:25
Германия полностью перестанет закупать российский уголь с августа, а нефть — с декабря 8:56
Из соцсетей Артура Бранда
В Нидерландах обнаружили ковчег с кровью Христа. Реликвию похитили из аббатства во Франции 2:27
50 Cent снимется в хорроре о социальных медиа и культуре инфлюэнсеров 1:26
РБК: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку 0:15
В Сирии ликвидировали лидера «Исламского государства»* Вчера в 23:35
Вексельберг сменил Чубайса на посту сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики Вчера в 23:01
Экоактивисты прервали этап «Тур де Франс». Они приклеили себя к асфальту на трассе Вчера в 22:27
Kevin Gill/Flickr
Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс» Вчера в 22:14
«Шершни», «Игра в кальмара», «Эйфория»: стали известны номинанты на премию «Эмми» Вчера в 21:27
Минцифры хочет сделать штрафы за утечку личных данных соразмерными объемам слитой информации Вчера в 21:18
В Таиланде построят умный город с нуля. Через 10 лет в нем должны проживать 350 тыс. человек Вчера в 21:02
Уголовное дело Яшина, первый случай оспы обезьян в России и другие новости дня
Вчера в 20:53 дайджест

Финн Вулфхард и Билли Брайк снимут комедийный хоррор

Виктория Шанина
Сегодня в 13:05

Канадские актеры и по совместительству коллеги по фильму «Охотники за привидениями: Наследники» Финн Вулфхард (известен по роли Майка из «Очень странных дел») и Билли Брайк снимут совместный комедийный фильм ужасов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина получила название «Адское лето». А производить ее будет кинокомпания 30West.

Для обоих актеров фильм станет полнометражным режиссерским дебютом. Кроме того, Вулфхард и Брайк написали сценарий и сыграют главные роли.

Также в хорроре снимется Фред Хехингер («Белый лотос»). Остальной актерский состав пока не раскрывается.

Съемки стартуют уже в июле в Канаде. Подробности сюжета будут известны позже.

«Я очень рад быть сорежиссером своего первого художественного фильма. У меня есть возможность работать с невероятным актерским составом и съемочной группой, а работать с такой компанией, как 30West — это настоящая мечта», — заявил Финн Вулфхард.

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
классика
«Sound Up Forte. Диалоги»: Михаил Дубов, Владимир Иванов-Ракиевский
Фортепиано как средство от меланхолии: радикальный вариант
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить