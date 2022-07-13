Финн Вулфхард и Билли Брайк снимут комедийный хоррор

Канадские актеры и по совместительству коллеги по фильму «Охотники за привидениями: Наследники» Финн Вулфхард (известен по роли Майка из «Очень странных дел») и Билли Брайк снимут совместный комедийный фильм ужасов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина получила название «Адское лето». А производить ее будет кинокомпания 30West.

Для обоих актеров фильм станет полнометражным режиссерским дебютом. Кроме того, Вулфхард и Брайк написали сценарий и сыграют главные роли.

Также в хорроре снимется Фред Хехингер («Белый лотос»). Остальной актерский состав пока не раскрывается.

Съемки стартуют уже в июле в Канаде. Подробности сюжета будут известны позже.

«Я очень рад быть сорежиссером своего первого художественного фильма. У меня есть возможность работать с невероятным актерским составом и съемочной группой, а работать с такой компанией, как 30West — это настоящая мечта», — заявил Финн Вулфхард.