На Red Music Fest в Сочи выступят Люся Чеботина, Filatov & Karas и Kristina Si

Игорная зона «Красная поляна» проведет 29 июля музыкальный фестиваль Red Music Fest. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

На Red Arena в Сочи выступят автор хита «Солнце Монако» Люся Чеботина, продюсерский проект из Москвы Filatov & Karas, RnB/Hip-Hop-исполнительница Kristina Si и столичный певец, диджей и шоумен МС Gruzman.

К ним присоединятся автор песни «Абу бандит» Gazan, Алена Минулина, совмещающая в творчестве русский фолк с поп-музыкой, артист и музыкальный продюсер Ivan Marusov, а также DJ Alex Fresh — финалист Wedding Awards Russia 2020 и лучший event DJ 2021.

«Больше пяти лет мы создаем абсолютно разные события и концерты, но впервые проводим Red Music Fest — главный летний фестиваль игорной зоны „Красная Поляна“. О масштабе мероприятия можно судить по лайн-апу: мы пригласили исключительно звезд», — сказала арт-директор игорной зоны «Красная Поляна» Елена Волгина.

Купить билеты на фестиваль можно на «Афише».