«Известия»: ЕС пропишет исключения для транзита в Калининград в седьмом пакете санкций

Евросоюз смягчит антироссийские санкции в рамках седьмого пакета для транзита в Калининградскую область. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Речь идет о транзите товаров на грузовых поездах, которые пересекают ряд европейских стран. В частности, Литву и Польшу. Какие именно исключения будут прописаны в седьмом пакете санкций, будут ли ограничения на количество поставок и прочие детали пока не раскрываются.

Вот что говорит собеседник агентства: «Как они (представители ЕС — Прим. Ред.) сообщили на переговорах, в седьмом пакете они хотят отдельно прописать исключение для Калининградской области. То есть это не будут пояснения или поправки к действующим пакетам, вступившим в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании».

Месяц назад, 18 июня, Литва запретила транзит подсанкционных грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничение затронуло около 30% поставок в регион.

Чуть позже областной Минэк опубликовал список запрещенных к провозу через Литву грузов. В него вошла продукция из стали и чугуна, парфюмерия, посуда из фарфора и другие товары. В документе 23 раздела на 66 страницах.