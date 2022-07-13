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В Нидерландах обнаружили ковчег с кровью Христа. Реликвию похитили из аббатства во Франции

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:27

В Нидерландах обнаружили пропавший золотой ковчег с кровью Иисуса Христа. Его сумел расыскать детектив Артур Бранд. Об этом сообщило РИА «Новости».

Реликвию похитили в начале июня из бенедиктивнского аббатства Святой Троицы во французском городе Фекан. По мнению Бранда, вор спрятался в зале с ковчегом после закрытия аббатства и затем выкрал его.

Спустя несколько дней с детективом связался человек, который заявил, что он представляет нынешнего владельца ковчега. Им стал, как посчитал Бранд, профессиональный скупщик реликвий.

Новый обладатель ковчега с двумя флаконами с кровью Христа осознал, что реликвия является «неликвидным предметом». Кроме того, он решил, что хранить ее у себя дома — это значит «навлечь на себя проклятие».

В связи с этим похитители решили избавиться от ковчега. Они прислали Бранду электронное письмо на нидерландском языке с просьбой принять украденный предмет. Спустя месяц они оставили реликвию под дверью квартиры детектива.

Бранд обнаружил золотой ковчег высотой около 30 см в картонной коробке. Он передал ее полиции. Нидерландские правоохранители намерены провести расследование похищения, а затем передать реликвию во Францию.

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