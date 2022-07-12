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Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс»

Денис Ламехов
Сегодня в 22:14

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что организация прекращает ранее приостановленное сотрудничество с Роскосмосом по программе «ЭкзоМарс», направленной на поиск доказательств существования жизни на Марсе. Заявление Ашбахера передает «Интерфакс».

Такое поручение, по словам руководителя ЕКА, дал ему совет организации. После этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал команду российскому экипажу МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.

ERA (European Robotic Arm, в переводе с английского «Европейская роботизированная рука») создан ЕКА для обслуживания российского сегмента Международной космической станции без выхода в открытый космос.

Кроме того, по словам Рогозина, Роскосмос предпримет «все усилия» для возвращения из Италии российского посадочного модуля «Казачок». «Казачок» вернется в родную станицу», — заявил он.

Совет Европейского космического агентства приостановил сотрудничество с госкорпорацией Роскосмос по программе «ЭкзоМарс» 17 марта. Спустя два дня Рогозин заявил, что Роскосмос в ближайшее время начнет работу над собственной миссией по исследованию Марса.

«ЭкзоМарс» — совместный проект ЕКА и «Роскосмоса». Миссия была запущена с космодрома Байконур 14 марта 2016 года. Тогда на планету были отправлены зонд «Скиапарелли» и орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter.

Первый разбился при посадке на Марс, второй помог исследователям совершить ряд открытий, включая обнаружение значительных объемов воды в системе каньонов планеты, долинах Маринер.

В 2022 году к нему должны были присоединиться европейский марсоход «Розалинда Франклин» и посадочная платформа «Казачок».

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