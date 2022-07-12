«Шершни», «Игра в кальмара», «Эйфория»: стали известны номинанты на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми». Церемония вручения наград пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
Лидером по числу номинаций стал сериал «Наследники»: у него сразу 25 шансов на получение «Эмми». По 20 номинаций — у «Белого лотоса» и «Теда Лассо». 17 раз номинировано комедийное шоу «Убийства в одном здании».
Хит Netflix «Игра в кальмара» стал первым неанглоязычным сериалом, получившим номинацию на «Эмми». Шоу удостоилось сразу 14 номинаций, в том числе — за лучший драматический сериал.
Его конкурентами станут «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк», «Разделение», «Очень странные дела», «Наследники» и «Шершни». Также Ли Чжон Чжэ поборется за статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.
Среди других актеров, номинированных на «Эмми» в различных категориях, — Боб Оденкерк, Риз Уизерспун, Сандра О, Стив Мартин, Зендая, Эль Фэннинг, Оскар Айзек, Колин Ферт, Маргарет Куолли и Аманда Сейфрид.
Полный список номинантов можно найти на сайте «Эмми». Ниже представляем перечень претендентов на основные награды.
Лучший драматический сериал
- «Лучше звоните Солу» (Netflix)
- «Эйфория» (HBO)
- «Озарк» (Netflix)
- «Разделение» (Apple TV+)
- «Игра в кальмара» (Netflix)
- «Очень странные дела» (Netflix)
- «Наследники» (HBO)
- «Шершни» (Showtime)
Лучший комедийный сериал
- «Барри» (HBO)
- «Начальная школа „Эбботт“» (Hulu, ABC)
- «Умерь свой энтузиазм» (HBO)
- «Хитрости» (HBO)
- «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Prime Video)
- «Тед Лассо» (Apple TV+)
- «Чем мы заняты в тени» (FX)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
Лучший мини-сериал
- «Белый лотос» (HBO)
- «Выбывшая» (Hulu)
- «Изобретая Анну» (Netflix)
- «Ломка» (Hulu)
- «Пэм и Томми» (Hulu)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман («Озарк»)
- Брайан Кокс («Наследники»)
- Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»)
- Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»)
- Адам Скотт («Разделение»)
- Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Лора Линни («Озарк»)
- Мелани Лински («Шершни»)
- Сандра О («Убивая Еву»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
- Зендая («Эйфория»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Дональд Гловер («Атланта»)
- Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Николас Холт («Великая»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»)
- Кейли Куоко («Бортпроводница»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Эль Фэннинг («Великая»)
- Исса Рей («Белая ворона»)
- Квинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале
- Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
- Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
- Майкл Китон («Ломка»)
- Химеш Пател («Станция одиннадцать»)
- Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)
- Колин Ферт («Лестница»)
Лучшая женская роль в мини-сериале
- Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
- Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
- Тони Коллетт («Лестница»)
- Маргарет Куолли («Уборщица»)
- Сара Полсон («Американская история преступлений»)
- Аманда Сейфрид («Выбывшая»)