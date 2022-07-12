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«Шершни», «Игра в кальмара», «Эйфория»: стали известны номинанты на премию «Эмми»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:27

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми». Церемония вручения наград пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Лидером по числу номинаций стал сериал «Наследники»: у него сразу 25 шансов на получение «Эмми». По 20 номинаций — у «Белого лотоса» и «Теда Лассо». 17 раз номинировано комедийное шоу «Убийства в одном здании».

Хит Netflix «Игра в кальмара» стал первым неанглоязычным сериалом, получившим номинацию на «Эмми». Шоу удостоилось сразу 14 номинаций, в том числе — за лучший драматический сериал.

Его конкурентами станут «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк», «Разделение», «Очень странные дела», «Наследники» и «Шершни». Также Ли Чжон Чжэ поборется за статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Среди других актеров, номинированных на «Эмми» в различных категориях, — Боб Оденкерк, Риз Уизерспун, Сандра О, Стив Мартин, Зендая, Эль Фэннинг, Оскар Айзек, Колин Ферт, Маргарет Куолли и Аманда Сейфрид.

Полный список номинантов можно найти на сайте «Эмми». Ниже представляем перечень претендентов на основные награды.

Лучший драматический сериал


  • «Лучше звоните Солу» (Netflix)
  • «Эйфория» (HBO)
  • «Озарк» (Netflix)
  • «Разделение» (Apple TV+)
  • «Игра в кальмара» (Netflix)
  • «Очень странные дела» (Netflix)
  • «Наследники» (HBO)
  • «Шершни» (Showtime)

Лучший комедийный сериал


  • «Барри» (HBO)
  • «Начальная школа „Эбботт“» (Hulu, ABC)
  • «Умерь свой энтузиазм» (HBO)
  • «Хитрости» (HBO)
  • «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Prime Video)
  • «Тед Лассо» (Apple TV+)
  • «Чем мы заняты в тени» (FX)
  • «Убийства в одном здании» (Hulu)

Лучший мини-сериал


  • «Белый лотос» (HBO)
  • «Выбывшая» (Hulu)
  • «Изобретая Анну» (Netflix)
  • «Ломка» (Hulu)
  • «Пэм и Томми» (Hulu)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале


  • Джейсон Бейтман («Озарк»)
  • Брайан Кокс («Наследники»)
  • Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»)
  • Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»)
  • Адам Скотт («Разделение»)
  • Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале


  • Джоди Комер («Убивая Еву»)
  • Лора Линни («Озарк»)
  • Мелани Лински («Шершни»)
  • Сандра О («Убивая Еву»)
  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
  • Зендая («Эйфория»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале


  • Дональд Гловер («Атланта»)
  • Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
  • Николас Холт («Великая»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Билл Хейдер («Барри»)
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале


  • Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»)
  • Кейли Куоко («Бортпроводница»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)
  • Эль Фэннинг («Великая»)
  • Исса Рей («Белая ворона»)
  • Квинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале


  • Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)
  • Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)
  • Майкл Китон («Ломка»)
  • Химеш Пател («Станция одиннадцать»)
  • Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)
  • Колин Ферт («Лестница»)

Лучшая женская роль в мини-сериале


  • Джулия Гарнер («Изобретая Анну»)
  • Лили Джеймс («Пэм и Томми»)
  • Тони Коллетт («Лестница»)
  • Маргарет Куолли («Уборщица»)
  • Сара Полсон («Американская история преступлений»)
  • Аманда Сейфрид («Выбывшая»)
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