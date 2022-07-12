«Шершни», «Игра в кальмара», «Эйфория»: стали известны номинанты на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия объявила номинантов на премию «Эмми». Церемония вручения наград пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Лидером по числу номинаций стал сериал «Наследники»: у него сразу 25 шансов на получение «Эмми». По 20 номинаций — у «Белого лотоса» и «Теда Лассо». 17 раз номинировано комедийное шоу «Убийства в одном здании».

Хит Netflix «Игра в кальмара» стал первым неанглоязычным сериалом, получившим номинацию на «Эмми». Шоу удостоилось сразу 14 номинаций, в том числе — за лучший драматический сериал.

Его конкурентами станут «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк», «Разделение», «Очень странные дела», «Наследники» и «Шершни». Также Ли Чжон Чжэ поборется за статуэтку за лучшую мужскую роль в драматическом сериале.

Среди других актеров, номинированных на «Эмми» в различных категориях, — Боб Оденкерк, Риз Уизерспун, Сандра О, Стив Мартин, Зендая, Эль Фэннинг, Оскар Айзек, Колин Ферт, Маргарет Куолли и Аманда Сейфрид.

Полный список номинантов можно найти на сайте «Эмми». Ниже представляем перечень претендентов на основные награды.

Лучший драматический сериал

«Лучше звоните Солу» (Netflix)

«Эйфория» (HBO)

«Озарк» (Netflix)

«Разделение» (Apple TV+)

«Игра в кальмара» (Netflix)

«Очень странные дела» (Netflix)

«Наследники» (HBO)

«Шершни» (Showtime)

Лучший комедийный сериал

«Барри» (HBO)

«Начальная школа „Эбботт“» (Hulu, ABC)

«Умерь свой энтузиазм» (HBO)

«Хитрости» (HBO)

«Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Prime Video)

«Тед Лассо» (Apple TV+)

«Чем мы заняты в тени» (FX)

«Убийства в одном здании» (Hulu)

Лучший мини-сериал

«Белый лотос» (HBO)

«Выбывшая» (Hulu)

«Изобретая Анну» (Netflix)

«Ломка» (Hulu)

«Пэм и Томми» (Hulu)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Брайан Кокс («Наследники»)

Ли Чжон Чжэ («Игра в кальмара»)

Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»)

Адам Скотт («Разделение»)

Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Лора Линни («Озарк»)

Мелани Лински («Шершни»)

Сандра О («Убивая Еву»)

Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Зендая («Эйфория»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Дональд Гловер («Атланта»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Николас Холт («Великая»)

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

Билл Хейдер («Барри»)

Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Рейчел Броснахан («Удивительная миссис Мейзел»)

Кейли Куоко («Бортпроводница»)

Джин Смарт («Хитрости»)

Эль Фэннинг («Великая»)

Исса Рей («Белая ворона»)

Квинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале

Оскар Айзек («Сцены из супружеской жизни»)

Эндрю Гарфилд («Под знаменем небес»)

Майкл Китон («Ломка»)

Химеш Пател («Станция одиннадцать»)

Себастьян Стэн («Пэм и Томми»)

Колин Ферт («Лестница»)

Лучшая женская роль в мини-сериале