Уголовное дело Яшина, первый случай оспы обезьян в России и другие новости дня

Против политика Ильи Яшина возбудили дело по уголовной статье о фейках про Российскую армию. В его доме проводят обыск.

Юрия Дудя* оштрафовали на 120 тыс. рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних. Поводом стало интервью с открытым геем-акционистом Федором Павловым-Андреевичем.

МВД разработало законопроекты о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Они уже внесены в правительство.

Владимир Путин ввел новую должность в правительстве — вице-премьер — министр промышленности и торговли. На нее назначили нынешнего главу Минпромторга Дениса Мантурова.

И о другом изменении, которое связано с государственными постами: Путин переименовал должность президента Татарстана. Теперь Рустам Минниханов — глава республики.

В России подтвержден первый случай оспы обезьян: заболевший приехал из Европы и обратился в больницу с характерной сыпью. Сейчас пациент и контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением, болезнь протекает в легкой форме.

Москвичам вновь рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях. Это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом.

LEGO прекратит работу с главным партнером в России Inventive Retail Group и покинет рынок страны. Российское подразделение сослалось на «продолжающиеся существенные нарушения операционной среды».

Тимур Бекмамбетов, чей фильм «Особо опасен» накануне вошел в топ-10 самых просматриваемых на Netflix в США, пригласил Криса Пратта сняться в сиквеле ленты. В первой части Пратт сыграл коллегу главного героя и запомнился сценой, в которой его наотмашь ударяют клавиатурой по лицу.

Disney+ подписал крупный контракт с кей-поп-группой BTS. Стриминговая платформа выпустит несколько проектов с музыкантами, включая документалку, фильм-концерт и тревел-шоу.

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон, известная по фильмам «Пятьдесят оттенков серого» и «Стать Джоном Ленноном», снимет картину об Эми Вайнхаус. Лента будет называться «Back to Black», сценарий к ней написал Мэтт Гринхал.

И к музыкальным новостям. Новые композиции сегодня вышли у инди-ветеранов Interpol, британских экспериментаторов от хип-хопа Young Fathers и мат-рокеров Black Midi. Новый клип последних, такой же сумасшедший, как и их музыка, тоже можно найти по ссылке.

*Юрий Дудь признан Минюстом иноагентом.