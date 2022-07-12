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В Таиланде построят умный город с нуля. Через 10 лет в нем должны проживать 350 тыс. человек

Семён Гудошников
Сегодня в 21:02

Власти Таиланда планируют построить умный город в 160 километрах к юго-востоку от Бангкока. Проект, одобренный правительством страны, обойдется в 37 млрд долларов (2,2 трлн рублей), сообщает The Straits Times.

Что известно о проекте

Город, которому еще предстоит дать название, должен раскинуться на площади 2340 гектар (23,4 квадратных километра), что сравнимо по размерам с подмосковными Мытищами. Реализовать инициативу планируют в течение десяти лет.

По словам главы проекта Канита Сангсубана, на территории разместятся пять бизнес-центров, штаб-квартиры компаний, финансовые и медицинские учреждения, а также площадка для международных исследований и разработок, в том числе в сферах возобновляемой энергии и 5G.

Жилой квартал будет рассчитан на 350 тыс. человек, 200 тыс. из которых будут трудоустроены в умном городе. Планируется, что в основном жители будут работать в промышленной сфере, которая в течение следующих пяти лет должна привлечь инвестиции в 61 млрд долларов.

По словам Сангсубана, проект создан, чтобы компенсировать потери Таиланда во время пандемии. Он считает, что новый город станет центром для бизнеса, а также сможет обеспечить все потребности для молодого поколения.

Ожидается, что в течение десяти лет проект прибавит к валовому внутреннему продукту Таиланда 55 млрд долларов, а стоимость активов за пятьдесят лет вырастет в пять раз.

Новый город станет частью сети смарт-городов Азии

Проектируемый центр войдет в сеть смарт-городов, которая создается в странах-участница АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Сейчас к ним относятся 26 населенных пунктов, включая Бангкок, Пхукет, Ханой, Манилу, Сингапур и Куала-Лумпур.

Проект сети «умных» городов существует с 2018 года, Таиланд входит в него с самого начала. Цель инициативы — поднять уровень жизни граждан стран АСЕАН при помощи технологий и инклюзивного подхода к развитию городов, который учитывает права и свободы человека, а 
также улучшить взаимопонимание между культурами. Особое внимание при этом уделяется рентабельным проектам с участием частного сектора и финансированию со стороны внешних партнеров АСЕАН.

В Индонезии тоже строят город с нуля

Новые города в Юго-Восточной Азии собирается строить не только Таиланд, но и Индонезия. В этом месяце должно начаться возведение правительственных зданий в Нусантаре — городе, куда планируют перенести столицу страны из Джакарты. Одновременно правительство пообещало начать развитие инфраструктуры на территории — систем водоснабжения, канализации и платных дорог.

Нусантару, как и умный город в Таиланде, будут создавать с нуля, а вложить в проект собираются сравнимые 34 млрд долларов. Основная идея переноса столицы из Джакарты в провинцию Восточный Калимантан — привлечь инвестиции и развитие за пределы самого богатого острова Индонезии — Явы.

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